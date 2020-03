La Svezia continua a prendere alla leggera il pericolo del Covid-19

Cosa ne pensa l’autore

Carlo Crescenzi - Penso che fino a quando il Covid-19 non arriverà anche da loro in modo pandemico, queste semplici restrizioni potrebbero anche funzionare, ma è chiaro che, se anche loro registrassero un'impennata enorme del numero di contagiati (come in Italia), sarebbe auspicabile che corressero ai ripari velocemente. Dal canto mio gli auguro il meglio e di non attraversare lo stesso tunnel che purtroppo è toccato a noi italiani ed a altri paesi europei, ma se le loro priorità, come le nostre, sono il benessere e le vite umane, anche loro, in caso di esplosione della pandemia, saranno costretti a imporre la quarantena forzata.