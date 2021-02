La straziante storia di Derek e Margaret Firth, i coniugi inglesi stroncati dal Covid-19

Quella che arriva da Partington, in Inghilterra, è una storia davvero molto toccante. Si tratta della vicenda accaduta a due 91enni, marito e moglie da settanta anni. Lui si chiamava Derek Firth, lei invece Margaret. Entrambi alcune settimane addietro erano stati ricoverati al Trafford General Hospital, situato nella Greater Manchester, per differenti problemi di salute.

I due erano stati divisi, ma poi avevano chiesto di vedersi, e così i sanitari gli hanno fatto esaudire il loro desiderio. Derek e Margaret si sono visti per diverso tempo in una stanza dell’ospedale, ma nessuno poteva immaginare quello che sarebbe accaduto dopo.

Tre giorni dopo quell’incontro i due coniugi vengono trovati positivi al coronavirus Sars-CoV-2. Da lì i sanitari hanno fatto scattare il protocollo sanitario previsto in questi casi, isolando completamente i coniugi in diverse parti dell’ospedale. Nessuno avrebbe immaginato che non si sarebbero visti mai più. Quando si sono incontrati nella stanza, Derek e Margaret, pur nella sofferenza, hanno avuto la forza di avvicinarsi uno all’altro e di arrivare a stringersi la mano. Un’immagine che tocca davvero il cuore e ci fa capire di come il coronavirus provochi tanta sofferenza e dolore.

Il primo a morire è stato Derek

Il 31 gennaio i medici hanno comunicato il decesso di Derek, mentre il 3 febbraio è toccato a Margaret. Lei però sembrava che si stesse riprendendo, ma le sue condizioni sono peggiorate in modo repentino, e l’hanno portata nel giro di poco tempo al decesso. La figlia Barbara gli ha voluti ricordare durante un’intervista al Daily Mail. “È stato un momento piuttosto triste, ma è stato davvero bello che fossero lì insieme” – così ha dichiarato la figlia.

Barbara ha ringraziato gli straprdinari professionisti dell’ospedale per tutto ciò che hanno fatto, permettendo ai coniugi di incontrarsi per un’ultima volta. La vicenda ha fatto il giro di tutti i giornali inglesi, ed è stata ripresa anche all’estero. La notizia dell’accaduto in Italia è stata pubblicata anche dal giornale online Fanpage.

L’Inghilterra e il Regno Unito , in questi mesi, stanno facendo i conti con la cosiddetta “variante inglese” del Covid-19, che secondo gli esperti sarebbe non solo più contagiosa, ma anche più letale forse del 30%. Per questo si sta studiando per bene la mutazione in modo da capire se possa resistere in qualche modo ai vaccini anti Covid che si stanno mettendo in commercio. Per il momento, in questo senso, non ci sarebbero grosse preoccupazione, in quanto i sieri attualmente in circolazione sarebbero efficaci anche contro questa variante.