La stampa britannica contro il Principe Harry: "Perché non attacca mai Diana?"

La stampa inglese attacca il Principe Harry in seguito alla sua ultima intervista nella quale parla del “dolore genetico” ereditato dal Principe Carlo nel rigido modo in cui è stato cresciuto. “Perché il Principe Harry dice che il cattivo è sempre Carlo, e mai Diana?“, titola a grandi lettere il daily Mail, uno dei principali tabloid inglesi sempre in prima linea per attaccare Harry e la moglie Meghan Markle.

In una podcast pubblicata questa settimana, il Principe Harry si è aperto sui problemi mentali provocati dalla vita nella famiglia reale, nella quale è sempre chiesto di “sorridere e sopportare” per il bene della Firm, il modo in cui la famiglia reale fa riferimento a sé stessa. Ne è un esempio il fatto che Harry e William, all’epoca giovanissimi, furono costretti a seguire il feretro della madre in una processione pubblica davanti a migliaia di persone e miliardi di spettatori durante il funerale di Diana, un trauma di cui Harry ha parlato spesso negli anni.

Harry ha spiegato di aver lasciato la vita reale e di essersi trasferito a Los Angeles per il bene della sua famiglia, dopo aver visto cosa la vita reale aveva fatto alla madre. La stampa inglese ora attacca la stessa Diana, dicendo non era una santa, facendo l’elenco dei presunti amanti della donna ed accusandola di aver coltivato l’attenzione della stampa che ha portato alla sua morte. “Diana non era una santa“, scrive la stampa, facendo i nomi di James Hewitt, James Gilbert, Oliver Hoare e Will Carling per provare l’infedeltà della Principessa Triste.

“Mentre era seguita dai paparazzi che Harry odia tanto, corteggiava i media in modo spietato e calcolato. Sapevamo sempre dove era per poter scattare delle foto della ‘Povera e abbandonata Diana‘”. L’attacco non si limita a Diana, ma colpisce anche la sua famiglia di origine.”Visto che il Principe Harry ha criticato i suoi nonni reali, non ci dimentichiamo che Diana Spencer è nata in una delle famiglie aristocratiche più distrutte“, ricorda la stampa.

La madre di Diana Frances dette scandalo quando lasciò il Conte Spencer per l’ereditiere Peter Shand Kydd, e la custodia di Diana e del fratello Charles fu concessa al padre, un divorzio che toccò profondamente la futura Principessa inglese. “Il fatto è che Harry ha avuto due genitori infedeli e che tristemente non si amavano. È determinato a non ripetere i loro errori e vuole essere un padre perfetto, ma la vita è più complicata di quanto lui pensi,” conclude l’articolo.