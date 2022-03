La Russia userà armi nucleari solo in caso di "minaccia esistenziale"

La Russia utilizzerà armi nucleari in Ucraina solo se dovesse affrontare una “minaccia esistenziale“: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov durante un’intervista con la CNN International . Quando gli è stato chiesto in quali condizioni Putin avrebbe utilizzato la capacità nucleare russa, Peskov ha risposto:”Abbiamo una dottrina sulla sicurezza interna, ed è pubblica… Se c’è una minaccia esistenziale per il nostro paese, allora può essere utilizzata secondo la nostra dottrina“, ha chiarito.

Peskov ha anche riconosciuto che il presidente russo, Vladimir Putin, non ha ancora raggiunto nessuno dei suoi obiettivi militari in Ucraina, pur assicurando che l’operazione militare nel Paese slavo si sta svolgendo nel rigoroso rispetto dei piani e degli obiettivi fissati in anticipo. Ha anche precisato che la Russia ha attaccato solo obiettivi militari, nonostante i numerosi rapporti di attacchi aerei russi contro obiettivi civili che proteggevano i comuni ucraini.

Il 14 marzo, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha lanciato l’allarme per l’aumento del livello di allerta della Russia a causa delle sue forze nucleari, descrivendolo come uno “sviluppo agghiacciante“. La Russia e gli Stati Uniti sono i due paesi con il più grande arsenale nucleare, ma anche altri sette paesi hanno armi nucleari: Cina, Francia, Regno Unito, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord.

“La prospettiva di un conflitto nucleare, prima impensabile, è ora tornata nel regno delle possibilità“, ha detto Guterres ai giornalisti, ripetendo il suo appello per l’immediata cessazione delle ostilità. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato alla fine del mese scorso che le forze nucleari del suo paese dovrebbero essere in allerta, suscitando timori che l’invasione russa dell’Ucraina possa portare a una guerra nucleare.

Funzionari statunitensi hanno affermato che finora non hanno visto alcun motivo per modificare i livelli di allerta nucleare di Washington. Guterres ha anche chiesto la salvaguardia della sicurezza degli impianti nucleari dopo che un incendio nella centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, la più grande del suo genere in Europa, è scoppiato durante l’acquisizione della centrale da parte delle forze israeliane.