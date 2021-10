La Russia minaccia di bloccare e multare YouTube per aver bloccato due canali russi per disinformazione sul covid-19

Nuova escalation del Cremlino contro i colossi di internet. La Russia ha minacciato YouTube per aver chiuso due canali statali in lingua tedesca che avrebbero violato la sua politica in tema di informazione sul covid-19: il blocco del sito e una multa saranno le conseguenze nel caso la piattaforma non dovesse provvedere al ripristino immediato dei canali della catena televisiva russa RT. Il Cremlino ha accusato YouTube di censura e il ministero degli Esteri russo, che ha descritto la decisione del sito come “un’aggressione informativa senza precedenti“, ha assicurato che chiederà misure di ritorsione contro i media tedeschi e contro YouTube.

Per sua risposta, la compagnia americana proprietà di Alphabet ha assicurato che il canale tedesco RT era stato richiamato più volte per aver diffuso materiale che violava le sue linee guida sulla disinformazione sul coronavirus, comportamento che aveva portato alla sospensione di una settimana. “Durante questa sospensione, RT DE ha cercato di aggirare la restrizione utilizzando un altro canale YouTube per caricare i suoi video: DFP“, afferma la società in una nota in cui spiega il motivo della cancellazione di entrambi i canali.

L’organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni in Russia, Roskomnadzor, ha riferito di aver inviato a YouTube una notifica con la richiesta del ripristino dei due canali tedeschi di RT “il prima possibile“. In caso contrario verrà comminata una multa di circa 13.000 euro e il blocco sul territorio russo. Secondo il Cremlino la piattaforma avrebbe violato la legge russa: “ci dovrebbe essere tolleranza zero per questo tipo di violazioni“, ha detto il portavoce del presidente russo, Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

Il governo tedesco si è dissociato dalla decisione di YouTube, che oltre ai due canali russi in tedesco ne ha rimossi altri sempre a causa della disinformazione sulla pandemia. Ad agosto, ha imposto una sospensione di una settimana anche a Sky News Australia di Rupert Murdoch. Ma nel frattempo ha messo in guardia contro possibili azioni delle autorità russe contro i media tedeschi in Russia. “Chiunque chieda una tale ritorsione, non mostra un buon rapporto con la libertà di stampa“, ha dichiarato il portavoce del cancelliere tedesco Angela Merkel, Steffen Seibert, che ha insistito sul fatto che il governo tedesco non ha avuto nulla a che fare con la decisione di YouTube.

Il mese scorso, anche Facebook ha cancellato centinaia di account accusati di far parte di una falsa campagna di informazione sui vaccini covid-19 che si è diffusa principalmente in Russia e ha avuto origine nel paese eurasiatico. Intanto, nella giornata di mercoledì YouTube ha reso noto che rimuoverà dal suo sito qualsiasi contenuto anti-vaccino.