La Regina Elisabetta si appresta a festeggiare il compleanno in solitaria

Dopo aver dato l‘addio al marito, il Duca Filippo di Edimburgo in un evento seguito in televisione da più di 13 milioni di telespettatori, la Regina Elisabetta oggi festeggia il suo 95esimo compleanno completamente da sola. Non ci saranno, come negli anni scorsi, festeggiamenti e cerimonie sontuose, ma un compleanno in solitaria, anche perché Henry pare essere già tornato in California dalla moglie Meghan Markle che non ha potuto assistere alle esequie perché incinta.

Un compleanno che non avrà festeggiamenti speciali, un po’ a causa della pandemia, ma anche per l’assenza del Duca Filippo, dopo ben 73 anni di unione. Henry, secondo le indiscrezioni riportate dal Daily Mail, pare che, dopo il confronto avuto con il padre e il fratello William con il quale al funerale hanno avuto modo di parlarsi, sembra essere tornato dalla consorte prenotando un volo con la British Airways.

Per via del lutto e della pandemia, non ci saranno colpi a salve né alla Torre di Londra, ma neanche a Hyde Park. La morte dell’uomo che lei stessa ha definito “la sua roccia” ha portato la regina a ridurre i suoi impegni e, in base a delle fonti, sembra che non abbia neanche partecipato alla riunione riguardante il futuro della monarchia britannica preferendo mantenere un profilo defilato.

Riguardo a Henry, sembra che abbia preso il volo di ritorno nel pomeriggio di ieri, ma non si sa se la versione ufficiale sia effettivamente questa oppure ve ne sia un’altra che, al momento, non è dato sapere. Sicuramente, come testimoniato anche durante il funerale in cui i due fratelli erano distanti, i rapporti sono molto tesi proprio in seguito all’intervista realizzata da Henry insieme alla moglie.

In base a delle fonti, sembra che Kate Middleton, la moglie di William, possa aver fatto da paciere tra i due, mentre Carlo e Henry si sarebbero parlati dopo i funerali nei giardini di Windsor.