La Regina Elisabetta potrebbe dimettersi, Carlo presto Re?

Poco dopo la scandalosa intervista rilasciata dal Principe Andrea, il quale ha confermato i legami con il finanziere accusato di abusi sessuali su minori, un’altra inaspettata notizia arriva da Buckingham Palace: la Regina Elisabetta avrebbe deciso di dimettersi dal suo ruolo. A fornire lo scoop sono sempre i solirti ben informati di corte, che forse tifano per l’eterno erede al trono, Carlo.

A dare la notizia è stato il Daily Mail che, secondo quanto riportato in un suo pezzo, motiva la possibilità tramite il recente incontro tra il Principe Carlo e suo padre, Filippo. I due si sarebbero riuniti nella tenuta di Sandrigham, decidendo le sorti del Principe Andrea a seguito dei fatti che lo vedono coinvolto. E sarebbe stato proprio questo suo presunto ruolo nell’allontanamento del fratello a fare dedurre che, l’eterno erede al trono, sia pronto a ricoprire una posizione importante nella monarchia inglese.

Carlo, quindi, potrebbe diventare il Principe Reggente: il titolo identifica un Principe che governa a seguito dell’assenza, o dell’incapacità, del reale Sovrano. In questo modo, esso, potrebbe finalmente prendere il controllo degli affari di corte lasciando che Elisabetta II resti comunque la Regina.

Sarebbero sempre i media inglesi, inoltre, a dare una scadenza a tale passaggio: secondo loro, infatti, esso avverrà nei prossimi diciotto mesi, quando Sua Maestà compirà 95 anni e potrebbe dicidere di uscire definitivamente dagli impegni ufficiali. Anche Filippo, qualche anno, prima decise di uscire dalla scena pubblica proprio a quell’età. A dimostrazione di questa tesi anche la partecipazione di Queen Betty agli ultimi impegni ufficiali: se nel 2016 partecipò a 332 eventi, nel 2018 li aveva già ridotti a 283; Carlo, invece, ha presenziato a 507 impegni.

Al momento, comunque, non risulta nessuna conferma o smentita da corte, probabilmente già abbastanza impegnata con le recenti vicissitudini familiari: “Lo scandalo che ha coinvolto il principe Andrea ed Epstein ha dato al principe Carlo l’opportunità di farsi avanti e di dimostrare che è in grado di portare avanti la corona. (…) Carlo (…) ha agito in maniera decisa, come il re che presto potrebbe diventare”, avrebbe dichiarato a The Sun una fonte vicina alla famiglia.