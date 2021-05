La Regina Elisabetta piange la morte del nuovo cucciolo di 5 mesi

La Regina Elisabetta è stata colpita in queste ore da un nuovo dolore. Uno dei due nuovi cuccioli della Regina, che li aveva ricevuti in dono per avere compagnia durante il ricovero in ospedale del marito Filippo, è morto a soli cinque mesi. Il Palazzo Reale ha confermato la notizia, ma non ha reso note le cause della scomparsa del cane.

Il cucciolo di nome Fergus era un Dorgi, un incrocio tra un bassotto ed un corgi, ed era stato acquistato insieme ad un altro cucciolo di Corgi dal Principe Andrea per aiutare la madre 94enne a sopportare l’assenza del Principe Filippo durante il suo ricovero a inizio anno per un intervento cardiaco. Pare che i due cuccioli siano stati pagati oltre 2600 sterline.

La Regina aveva scelto per il Dorgi il nome di Fergus in onore dello zio materno Fergus Bowes-Lyon, morto in Francia durante la Prima Guerra Mondiale. Il secondo cucciolo si chiama invece Muick come il Loch Muick, un lago scozzese. In seguito alla morte del marito, la Regina si era ancora più affezionata ai due cuccioli, ed il giorno prima del funerale di Filippo aveva insistito per portarli con sé in macchina dal castello di Windsor ai Giardini di Frogmore Gardens per una passeggiata.

Una fonte interna alla Famiglia Real ha svelato alla rivista Sun: “La Regina è assolutamente devastata. I cuccioli erano stati comprati per portarle gioia durante un periodo molto difficile. Preoccupazione a corte per la condizione psicologica della monarca, che subisce un altro duro colpo dopo la scomparsa del marito.



“Tutte le persone coinvolte sono ora preoccupate, dato che la sua morte arriva a così poco tempo dalla perdita del marito“, conferma la fonte. Pochi mesi fa la Regina, nota amante dei cani, aveva detto addio a Vulcan, un altro Dorgi che è morto qualche settimana prima di Natale e che era con lei dal 2007.