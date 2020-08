La regina Elisabetta non avrà più modo di vedere il piccolo Archie

Continua senza sosta l’allontanamento di Meghan Markle e del principe Harry dal resto della famiglia reale inglese. La coppia ribelle, dopo aver detto addio a Buckingham Palace, pare abbia rifiutato l’invito della Regina Elisabetta a trascorrere le vacanze estive nel castello di Balmoral in Scozia.

La crisi sancita ufficialmente con l’ormai celebre Megxit, ha visto i duchi di Sussex abbandonare il paese per dirigersi dapprima in Canada e poi a Los Angeles. A fronte della crepa fin troppo evidente, la sovrana ha sempre teso la mano al nipote, che a quanto pare, spinto dalla moglie, ha sempre risposto con freddezza.

Secondo gli esperti, la coppia ha deciso di declinare l’offerta per evitare incontri imbarazzanti con il principe William e la moglie Kate, anche loro invitati a trascorrere alcuni giorni di riposo presso il Castello di Balmoral insieme ai figli George, Charlotte e Louis. A ciò bisogna aggiungere che il principe Harry sarebbe in rotta di collisione con il padre, il primo in linea di successione al trono.

Di fatto, il loro ennesimo rifiuto impedisce alla regina e al 99enne principe consorte di poter rivedere il piccolo Archie. Ciò ha inevitabilmente generato ulteriori tensioni alle quali sarà sempre più difficile mettere un freno. Negli ultimi giorni, la stampa inglese ha infatti diffuso la notizia che la crisi tra la coppia e la famiglia reale sarebbe iniziata prima del loro matrimonio celebrato a maggio del 2018.

Come riportato da una fonte al Daily Mail, uno dei tanti motivi del contendere era legato anche ad una tiara che apparteneva a Mary, la nonna di Elisabetta. Considerata al pari di un gioiello di valore inestimabile, Meghan avrebbe preteso non solo di indossarla durante il royal wedding, ma avrebbe anche voluto tenerla a sua disposizione, facendo irritare la regina, che sul punto avrebbe avuto un acceso diverbio con il nipote Harry.