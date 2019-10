La Regina Elisabetta legge il programma di governo: Brexit è priorità

La Regina Elisabetta è arrivata a Westminster in carrozza: con lei c’era l’erede al trono Carlo e la sua consorte Camilla. Li precedeva un corteo di guardie e funzionari tutti in uniformi storiche. Dei paggi portavano un cuscino con la corona reale tempestata di diamanti. La Regina, vestita di bianco, con una leggera tiara, mentre veniva suonato l’inno britannico, ha preso il suo posto nella Camera dei Lord, quindi ha iniziato a leggere il Queen’s Speech: nel frattempo la Union Jack aveva ceduto il posto allo stendardo reale su Westminster.

Nel programma del nuovo anno parlamentare, Brexit è apparso, sin da subito, il tema centrale. La Regina nel discorso pronunciato davanti alle due Camere ha riferito della priorità su cui ha lavorato il suo governo: “garantire l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea il 31 ottobre”. Il governo non vuole in questo modo isolarsi perché “intende lavorare a una nuova partnership con l’Unione europea, basata sul libero scambio e su una cooperazione amichevole“.

La Regina Elisabetta II ha parlato di una legge sull’immigrazione nuova, per un “sistema giusto, moderno e globale“. Il suo governo è impegnato ad assicurare ai cittadini Ue, residenti ed integrati, il diritto di rimanere, grazie anche al loro contribuito nel Regno Unito. Altri temi che i ministri prenderanno in esame sono le nuove norme per la pesca, l’agricoltura e il commercio “cogliendo le opportunità che sorgeranno all’uscita dalla Ue“.

Massima importanza per il Regno Unito sono “l’integrità e la prosperità” ha detto la Regina, assicurando che nel lasciare l’Ue, il suo governo continuerà a dare le garanzie di sempre per quanto riguarda gli affari globali, la difesa degli interessi del Paese e la promozione dei suoi valori. La sicurezza internazionale, il commercio globale, il cambiamento climatico, l’educazione di qualità alle bambine, per 12 anni, sono le priorità indicate nel Queen’s Speech.

Sono stati inoltre confermati anche gli altri punti indicati nel programma dal governo Tory: l’impegno per la sicurezza nelle strade britanniche, trasporti, la lotta contro le violenze domestiche, la sanità, il miglioramento dei servizi di assistenza per coloro che hanno problemi di salute mentale.