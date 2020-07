La regina Elisabetta ha usato Meghan per dare alla corona inglese un’immagine multietnica

Si chiama Harry and Meghan. The Real Story ed è un libro che sta già facendo molto discutere. Scritto da Lady Colin Campbell, la stessa che in passato ha avuto successo pubblicando libri sul conto di Lady Diana e della Regina Elisabetta, al suo interno vengono formulate delle precise accuse ai danni della sovrana, rea di aver utilizzato la figura di Meghan Markle al solo fine di migliorare l’immagine della corona inglese.

Come è possibile appurare tra le pagine della sua ultima fatica letteraria, la Regina Elisabetta avrebbe acconsentito al matrimonio tra il nipote Harry e l’ex attrice di Suits per dare nuovo lustro alla monarchia. Mossa dall’idea di avere una duchessa di colore, alla sola vista di Meghan Markle non ha avuto dubbi e ha acconsentito affinché i due si sposassero.

La scrittrice ha infatti dichiarato testuali parole: “Un principe una volta mi ha detto: ‘Se Meghan non fosse stata di colore, la sua relazione con Harry non sarebbe mai stata permessa’. Questa è l’unica cosa che ha giocato in suo favore”. In altre parole, è stato proprio il colore della pelle della futura duchessa di Sussex a permetterle di entrare a far parte della famiglia reale inglese.

Come sottolineato dalla 70enne scrittrice di origini giamaicane conosciuta con il soprannome di Lady C, la madre del principe Carlo avrebbe sfruttato Meghan per dare alla monarchia “un’espressione e una rappresentazione efficace dell’Inghilterra multiculturale e multirazziale”. Un simile obiettivo non sarebbe mai stato raggiunto se il secondogenito della compianta Lady D si fosse unito in matrimonio con un’apprezzata attrice californiana di pelle bianca.

Per suffragare questa tesi, Lady Colin Campbell ha riportato il contenuto di una battuta di spirito pronunciata in un secondo momento dalla Regina. Quest’ultima avrebbe affermato che “Mr Corbyn avrà molte più difficoltà a sbarazzarsi di noi, ora che Meghan è parte della famiglia”. Jeremy Corbyn, leader del partito laburista, è un parlamentare noto per le sue posizioni antimonarchiche.

Ne consegue che Meghan si sarebbe anche tramutata in una sorta di garanzia che avrebbe permesso di tenere lontano chi non può certo considerarsi un simpatizzante della royal family. Ciononostante, qualcosa deve essere poi scappato di mano, dando vita alla celebre Megxit, un evento che ancora oggi divide i sudditi e gli amanti della cronaca rosa.