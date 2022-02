La Regina Elisabetta è positiva al Covid: come sta la monarca 95enne

La Regina Elisabetta è risultata positiva al Covid-19. La notizia ufficiale arriva direttamente dal Palazzo Reale inglese, che conferma che la monarca 95enne è al momento affetta da sintomi lievi simil influenzali, ma che ha una grande forza di spirito, tanto da essersi comunque congratulata con il team femminile di Curling britannico per la medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi in corso nonostante la diagnosi.

Il comunicato ufficiale rilasciato da Buckingham Palace afferma: “Buckingham Palace conferma che la Regina sia risultata oggi positiva al Covid. Sua maestà è affetta da sintomi simil influenzali, ma continuerà a svolgere i suoi impegni in forma più leggera nel corso della prossima settimana. Continuerà a ricevere le attenzioni dei medici e seguirà tutte le linee guida appropriate“.

La notizia della positività della Regina arriva a pochi giorni dall’annuncio che anche il Principe Carlo e la consorte Camilla erano infetti. Pare inoltre che diverso altro personale del Castello di Windsor, dove Elisabetta risiede, sono risultate positive nel corso degli ultimi giorni. La Regina rimarrà presso il Castello di Windsor, nel quale continuerà a svolgere i propri compiti.

È probabile che la monarca continuerà a lavorare alle sue “scatole rosse”, che le vengono consegnate quotidianamente e che contengono documenti, telegrammi dall’Ufficio degli Esteri, lettere, documenti di Stato dai vari Ministeri del Governo e rappresentanti del Commonwealth che necessitano di essere letti e, se approvati, firmati dalla Regina.

Elisabetta dovrebbe avere ricevuto tre dosi del vaccino, ma è stata colpita da diversi problemi di salute fin dallo scorso ottobre, dovendo cancellare la sua presenza in diversi impegni e trascorrendo anche una notte in ospedale per alcuni test preliminari. Il Primo Ministro inglese Boris Johnson ha oggi scritto su Twitter facendo i suoi migliori auguri alla Regina: “Sono sicuro che parlo per tutti nell’augurare a Sua Maestà la Regina un veloce recupero dal Covid ed un rapido ritorno ad una vibrante buona salute“.