La Regina Elisabetta è morta. Si tratta solo di una bufala

La Regina Elisabetta II, considerata letteralmente “immortale” da tutti e che regna sullo UK da diversi decenni, era stata data per morta da alcuni siti internet. Addirittura veniva indicata la causa, ovvero un decesso per infarto. La notizia, però, non solo non è stata confermata dai sudditi, ma soprattutto si tratta di una bufala, altro termine scelto per indicare una fake news.

La notizia ha iniziato a circolare domenica notte, e sui social, l’hashtag #TheQueen è diventato di tendenza con oltre 200 mila tweet in poche ore. A tal punto la notizia era diventata virale che un portavoce di Buckingham Palace ha dovuto scrivere e rendere pubblico un comunicato in cui afferma che la Regina Elisabetta, in realtà, sta benissimo.

La Regina Elisabetta è viva e vegeta

“Vedo che abbiamo raggiunto quel periodo dell’anno in cui devo dissipare le voci sulla morte di Sua Maestà. La regina non è morta. È viva, sta bene, e non vede l’ora di ospitare il presidente Trump e altri leader mondiali a Buckingham Palace martedì per l’accoglienza alla NATO”, scrive Charlie Proctor, Editor-in-chief del Royal Central su Twitter.

A testimoniare quanto riportato c’è una foto scattata poche ore fa, che mostra la Regina all’opera mentre ospita i leader della NATO. Nonostante ciò, in giro c’era chi creava account falsi per postare fotomontaggi con loghi di Sky News o BBC per provare a dare veridicità alla notizia della sua morte.

Invece, la Regina è viva e vegeta all’età di 93 anni. La domanda potrebbe sorgere spontanea: “Perché dare per morta una persona che non lo è?”. È successo in passato anche con attori, ma mai nessuno aveva messo in discussione una notizia confermata dalla Casa Reale. Inizialmente, però, si dava per vera la notizia, in quanto la morte della madre della Regina Elisabetta fu nascosta per ben 24 ore. A quanto pare, la possibilità di riscuotere successo, anche se per poco tempo, fa gola a molti siti internet.