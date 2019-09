La prostituzione legale in Senegal: il programma sanitario contro l’HIV

Il Senegal è l’unica nazione del continente in cui la prostituzione è legalizzata e regolamentata dalla politica sanitaria, cercando di controllare così anche il tasso di HIV: con una percentuale dello 0.4% è nettamente inferiore rispetto ad altri Stati dell’Africa Occidentale e Centrale in cui la media regionale è dell’1.5%, mentre la prevalenza del 7.1% si rileva in Africa Orientale e Meridionale.

La legislazione è stata introdotta nel 1969, come eredità di quella coloniale francese rimasta in vigore dopo l’indipendenza del Senegal: le donne che desiderano aderire al programma si registrano inizialmente presso la polizia, per poter poi beneficiare di screening mensili relativi alla loro salute sessuale, analizzando le malattie sessualmente trasmissibili ed eventualmente, in caso di contrazione dell’HIV, ricevendo una terapia antiretrovirale gratuita prima di poter proseguire la loro attività.

Le cliniche dispongono di una sala d’attesa dove le donne attendono il proprio turno: successivamente si recano in una sala dedicata al controllo delle infezioni a trasmissione sessuale, in cui vengono consegnati gratuitamente dei preservativi ed infine, al termine dell’appuntamento, l’infermiera timbra la carnet sanitaire.

Il sistema regolamentatore è aperto alle donne di età superiore ai 21 anni: in tal modo il 20% di loro si sono registrate in Senegal ed il 43% a Dakar, ricevendo la carta specifica che ne attesta l’iscrizione ovvero la carnet sanitaire. Le donne però tengono all’oscuro i propri famigliari e per questo la tengono nascosta e sono disposte anche a fare lunghi tragitti pur di farsi visitare solo in cliniche sanitarie molto distanti dalle proprie abitazioni, per mantenerne la discrezione.

Nel rapporto pubblicato lo scorso anno da Aurelia Lepine, Economista dello Sviluppo presso l’University College di Londra e dalla Direttrice Cheikh Tidiane Ndour della Divisione AIDS e STI del Ministero della Salute del Senegal, viene suggerita a tal proposito la sostituzione della tessera con un’applicazione mobile o in alternativa un QR Al termine di ogni visita medica.