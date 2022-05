La profezia che sta facendo preoccupare il mondo intero. Le sue parole

Ascolta questo articolo

In questo periodo il mondo intero guarda con preocupazione alla situazione che si è venuta a creare ad Est dell’Europa, precisamente in Ucraina, la quale è entrata in contrasto con la Russia. Il governo di Vladimir Putin continua a dire che si tratta di una “operazione speciale”, ma il tutto continua sotto gli occhi sconcertati del mondo e la crisi pare non avere una fine ben precisa. Per questo la diplomazia internazionale è ancora a lavoro.

Ma ci sono altri problemi che devono ancora trovare una soluzione, e uno di questi è sicuramente la pandemia di Covid-19, che nell’ultimo periodo ha visto nuovamente accelerare il passo anche nel nostro Paese. Proprio a proposito della pandemia una nota personalità è intervenuta in queste ore sulla stampa internazionale, affermando qualcosa che ha preoccupato il mondo intero. Vediamo cosa è accaduto.

“Non è finita”

Seppur il Covid continua a rappresentare una minaccia per tutti, i recenti vaccini immessi in commercio stanno consentendo di tenere sotto controllo la malattia ed evitare decessi e casi gravi. Ma le cose potrebbero andare forse diversamente nel prossimo futuro, e quando annunciato da Bill Gates non fa dormire sonni tranquilli.

Gates è una delle personalità più influenti del mondo e la quarta persona più ricca del globo. Fondatore di Microsoft, in questi ultimi anni ha fondato con la sua ex moglie la Bill & Melinda Gates Foundation, una fondazione che si occupa di combattere i problemi che affligono i più poveri, ma anche il resto del mondo.

La Fondazione ha finanziato inoltre alcuni dei vaccini anti Covid attualmente in commercio. Secondo Bill Gates il peggio della pandemia deve ancora venire, e non è escluso che possa arrivare una nuova variante con un alto tasso di mortalità, vicino al 5% circa. Secondo il filantropo, i virus rappresentano la più grande minaccia per l’umanità e secondo lui “la quantità di denaro che verrebbe spesa sarebbe molto piccola rispetto al beneficio e sarebbe un banco di prova”.