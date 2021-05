La Principessa Charlotte compie 6 anni, straordinaria la somiglianza con Elisabetta

La Famiglia Reale inglese festeggia il compleanno della Principessa Charlotte con la pubblicazione di un nuovo scatto ufficiale. Charlotte compie oggi sei anni, e Kate Middleton per l’occasione ha scattato un primo piano dell’unica figlia femmina che mette in risalto l’incredibile somiglianza della bambina con la bisnonna, la Regina Elisabetta ||.

L’immagine mostra Charlotte all’aria aperta in un abito floreale a maniche corte blu e rosa a marchio Rachel Riley, lunghi capelli biondi sciolti e con un enorme sorriso stampato sul volto. Si tratta dell’ultimo di una lunga serie di scatti ufficiali che la Middleton pubblica dei propri figli. È infatti tradizione della Famiglia Reale inglese rilasciare per i sudditi nuove foto ufficiali in occasione del compleanno dei membri della Royal Family.

La crescita della piccola Charlotte è stata infatti prontamente documentata e pubblicata per il popolo inglese.La Principessa, la figlia secondogenita del Principe William e della moglie Kate Middleton ed unica femmina della coppia, è la quarta in linea al trono di Inghilterra dopo il nonno, il Principe Carlo, il padre ed il fratello maggiore George.

Il suo titolo completo è Sua Altezza Reale Principessa Charlotte Elizabeth Diana di Cambridge, un nome che onora sia la nonna Diana che la bisnonna Elisabetta, ma i genitori in privato la chiamano “Lottie” o “Mignonette”. La bambina viene descritta dai familiari come determinata e molto sveglia, sia come intelligenza che come personalità.

Il compleanno di Charlotte arriva a pochi giorni dal decimo anniversario di nozze dei genitori, che si sposarono il 29 aprile 2011, e dal terzo compleanno del fratello minore il Principe Louis, che ha compiuto tre anni lo scorso 23 aprile. Anche in quella occasione, è stata rilasciata una foto ufficiale del bambino che lo mostra in sella ad una bicicletta rossa con l’uniforme scolastica: calzoncini corti, camicia celeste e maglioncino blu.