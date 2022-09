La Principessa Catharina-Amalia deve lasciare l’università: "La mafia la vuole rapire"

Ascolta questo articolo

Gravi rischi per l’incolumità della Principessa Catharina-Amalia d’Olanda hanno obbligato la polizia locale ad ordinarle di lasciare l’Università ad Amsterdam, e fare ritorno a casa dai genitori. Le autorità avrebbero infatti scoperto un complotto da parte della mafia per rapire la Principessa 18enne.

In seguito alla grave scoperta, le autorità stanno intensificando le misure di sicurezza per proteggere la principessa ereditaria della nazione, che solo poche settimane fa aveva lasciato la residenza reale dei suoi genitori all’Aia per iniziare i suoi studi nella capitale olandese. La 18enne, nota come Principessa d’Orange, ha quindi dovuto abbandonare l’alloggio per studenti dove aveva appena iniziato a vivere e farà ritorno al Palazzo reale Huis Ten Bosch, dove i servizi di sicurezza olandesi la terranno sotto stretto controllo.

La sicurezza della Principessa adolescente ritiene che la giovane sia in pericolo a causa dei progetti della famigerata “Mocro Maffia“, una divisione della mafia marocchina che opera nei Paesi Bassi, e che si ritiene controlli circa un terzo di tutto il traffico di cocaina in Europa. La Mocro Maffia ha fatto notizia nei Paesi Bassi nel luglio dello scorso anno, quando il famoso giornalista investigativo Peter de Vries è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in pieno giorno per le strade di Amsterdam.

Il leader Ridouan Taghi è in prigione dal 2019, ma si sospetta che abbia comunicato con i suoi collaboratori per organizzare diversi crimini, tra cui il rapimento della Principessa. Non è al momento chiaro se la Principessa abbia intenzione di portare avanti gli studi presso l’Università di Amsterdam, dove si era iscritta alla Facoltà di Scienze Politiche, Psicologia, Giurisprudenza ed Economia. L’ipotesi più probabile è che la giovane dovrà proseguire il resto dei suoi studi da remoto.

La notizia è arrivata mentre i genitori della Principessa, Re Guglielmo Alessandro e la Regina Maxima dei Paesi Bassi, si trovano a Londra per rendere omaggio alla Regina Elisabetta II in occasione del suo funerale. La coppia, oltre a Catharina-Amalia, ha altre due figlie: la Principessa Alexia di 17 anni e la Principessa Ariane di 15.