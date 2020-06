La piccola Floyd: “Mio padre ha cambiato il mondo!”

Il video divenuto quest’oggi virale mostra la piccola e dolcissima Gigi Floyd, figlia di George Floyd, l’afroamericano che è stato ucciso durante un controllo, da un poliziotto. In seguito a questo terribile omicidio volontario, tantissime manifestazioni e proteste sono state organizzate in tutto il mondo. Lo scopo è quello di evitare che fatti come questo continuino a verificarsi e ricordare anche tutti gli afro americani ingiustamente uccisi dalle forze dell’ordine.

Black Lives Matter, è arrivato il momento di ribellarsi a simili episodi e che giustizia venga fatta. In un video che è stato postato dall’ex star NBA, Stephen Jackson, su Instagram, la piccola Floyd non si lascia prendere dallo sconforto: sorride e con la forza dell’orgoglio grida al cielo: “Papà ha cambiato il mondo” esprimendo al cielo tutto il proprio orgoglio per il suo babbo.

Come potrete facilmente capire è un video molto toccante ed emozionante, che dovrebbe farci riflettere. In un’intervista rilasciata ad ABC, Roxie Washington, moglie di George Floyd avrebbe dichiarato: “Lo hanno tolto alla nostra bambina. Alla fine della giornata loro se ne ritornano a casa dalle famiglie. Gigi non ha più un papà.

Ha poi continuato: “George non la vedrà mai diventare grande, andare all’università e non la porterà mai all’altare. In caso dovesse avere dei problemi nella sua vita non potrà più chiedere l’aiuto del suo babbo. Avevo intenzione che tutti venissero a conoscenza di quello che gli agenti ci hanno portato via”.

Alla figlia, Roxie ha detto che il papà è mancato perché non poteva respirare, ha poi aggiunto che vuole giustizia per suo marito perché era una persona buona che è stata uccisa chiaramente in un episodio di razzismo. “Non preoccuparti, mia anima gemella, ci penso io a Sorreggere Gigi, so che lo sai”.

Queste le parole dell’ex cestista amico di George Floyd. “Voglio che la gente sappia che mi manca”, avrebbe invece detto la bimba alle telecamere in un’intervista dell’Abc. Aggiungendo successivamente che da grande vorrebbe diventare un medico per poter aiutare le persone.