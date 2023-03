La nipote di Lady Diana si sposa: chi è Lady Amelia Spencer?

Decenni dopo la sua morte, la figura di Lady Diana continua a suscitare curiosità ed ammirazione nel pubblico, sentimenti che si riflettono anche sulla famiglia della compianta “Principessa Triste”. A fare notizia in questi giorni è il fatto che una delle nipoti di Diana Spencer, Lady Amelia, stia per convolare a nozze.

La 30enne si sposerà presto con il compagno 33enne Greg Mallett, e la coppia ha accennato che la data è prossima giovedì in un post congiunto su Instagram. “Non manca molto…” hanno scritto nella didascalia dello scatto, che mostra la coppia insieme davanti ad una catena montuosa. Amelia ha incontrato il suo futuro marito frequendando l’Università di Città del Capo, e dopo 11 anni insieme, la coppia ha annunciato il fidanzamento nel luglio 2020.

Lady Katya Amelia Spencer è nata a Londra nel luglio del 1992, arrivando al mondo con la sorella gemella Lady Eliza Victoria. Le gemelle sono le figlie di Charles Spencer, nono conte Spencer e fratello della principessa Diana, e della sua prima moglie Victoria Aitken. Quando nacquero le bambine, i due erano già genitori della figlia Kitty, nata nel 1990, e nel 1994 avrebbero dato il benvenuto al figlio Louis.

La famiglia si trasferì in Africa nel 1995, dove Charles e Victoria hanno divorziato nel 1997, e Lady Amelia e i suoi fratelli sono cresciuti in Sud Africa. Sebbene Amelia avesse solo 5 anni quando la zia Diana morì in un incidente d’auto a Parigi all’età di 36 anni, la giovane sente un legame speciale con sua zia. “Sento di avere una natura piuttosto compassionevole e spero che sia qualcosa che ho ereditato da lei“, ha detto in un’intervista del 2020. “Diana era un’icona incredibile e so che ha toccato il cuore e la vita di molte persone“.

Amelia e la gemella si sono trasferite a Londra nel 2021, ed oggi la 31enne si concentra a tempo pieno sulla carriera da modella e da ambasciatrice di marchi di lusso. Nel corso degli anni, la giovane ha partecipato a diversi eventi reali, come il matrimonio del cugino William con Kate Middleton o l’inaugurazione del memoriale della zia Diana nel 2000.