La madre di Giorgia, morta travolta in un incidente in USA: "Tutti l’adoravano"

Rassegnarsi alla morte di un figlio non è assolutamente possibile e la madre di Giorgia lo sa molto bene. Giorgia è una ragazzina di 17 anni che è stata travolta da un’auto negli USA dove si trovava per proseguire i suoi studi. Un incidente terribile ha portato via questa giovane donna molto amata e ben voluta da tutti, proprio come racconta la madre disperata per la sua perdita.

Giorgia Trocciola è una giovane 17enne che si trovava negli USA, come molti altri coetanei, per motivi di studio, ma proprio qui ha trovato la morte. La giovane che viveva a Bolzano Vicentino era negli USA da circa sette mesi per studio dal momento che frequentava la Doherty High School al quarto anno delle scuole superiori.

Era giunta qui proprio per via di un programma di studi internazionali. La giovane stava attraversando le strisce pedonali di fronte alla sua scuola quando una auto l’ha travolta e, per lei, non c’è più stato nulla da fare. In base agli ultimi fatti, sembrerebbe che l’autista non sia fermato al semaforo che segnalava il rosso e, tagliando l’incrocio a folle velocità, abbia travolto la 17enne.

Non appena saputo di quanto successo, i genitori e la sorella sono immediatamente volati in Colorado con la madre che racconta così Giorgia: “Aveva tanta voglia di imparare e di fare nuove esperienze. Stava già pensando all’anno prossimo: voleva tornare a essere rappresentante di classe e anche d’istituto. Poi aveva il progetto di diventare architetto, studiando a Venezia o all’estero”.

Sui social della scuola è stato creato un hashtag in suo onore: #LLG, Live like Giorgia, ovvero Vivi come Giorgia.. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, appreso della notizia, ha voluto esprimere il suo cordoglio alla famiglia: “Giorgia era una ragazza solare, gioiosa e sportiva, che aveva deciso di volare dall’altra parte del mondo per vivere l’esperienza dello studio all’estero. Esprimo il mio personale cordoglio ai suoi familiari, a tutti i suoi cari e agli amici. Un lutto che colpisce nel cuore”.