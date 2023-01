La lista di francobolli e monete di San Marino 2023

Ascolta questo articolo

Con un po’ di ritardo rispetto al solito ecco qualche novità da San Marino in merito ai francobolli che usciranno nel corso dell’anno 2023.

La lista comunicata prevede il seguente programma di emissioni filateliche anche se non sappiamo naturalmente ancora le date (verosimilmente saranno comunque quattro o cinque blocchi durante i mesi successivi, di solito con primo “giro” a febbraio) così come da conoscere anche le composizioni delle serie in lista (uno o più francobolli, il valore facciale e le altre caratteristiche).

Il programma si apre con le serie “storiche”, da quella dedicata all’Europa che come tema ha scelto “Pace – Il valore più alto dell’umanità” ed avrà almeno un valore con un soggetto comune per tutti i partecipanti, quindi un omaggio alla Squadra Campione d’Italia 2022-2023 nel calcio di Serie A, e per la festività del Natale.

Quest’anno abbiamo anche il Centenario dell’Aeronautica Militare (anche l’Italia lo ricorderà) e poi la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza (sarebbe l’11 febbraio) e poi una serie per i “Mestieri artigianali” e per gli 80 anni che avrebbe compiuto Lucio Dalla, nato a Bologna il “famoso” 4 marzo del 1943) quindi troviamo il 120° anniversario dalla fondazione della società calcistica Hellas Verona FC e la 50° riunione della Consulta dei Cittadini Sammarinesi residenti all’estero.

Il programma così come è composto può essere naturalmente soggetto a variazioni, in aggiunte soprattutto.

Corposa anche la lista di monete, tra queste citiamo le ricercata moneta commemorativa da 2 euro, versione fior di conio, dedicata al 500° anniversario della scomparsa di Perugino e una seconda dedicata al 500° anniversario della scomparsa di Luca Signorelli ed ancora una moneta da 5 euro in argento, versione proof, dedicata al Tennis, una da 10 euro in argento, versione proof, dedicata al 15° anniversario dell’inserimento nella lista del Patrimonio dell’Umanità UNESCO e quelle in metallo vile dedicate al calendario lunare cinese: coniglio, drago, serpente.