Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Non possono esistere, a mio avviso, guerre giuste, poichè, tutte, uccidono e penalizzano i più deboli. Il prezzo della vita degli uomini non ripaga il risultato della guerra, sia se si esca da essa in maniera vittoriosa che sconfitti. Per cercare di abolire le guerre e far sì che non si creino conflitti che portino ad una nuova guerra, bisogna sensibilizzare i potenti ai diritti umani.