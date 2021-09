La Florida multerà i governatori locali che obbligheranno i lavoratori a vaccinarsi

Multe fino 5.0000 dollari (4.200 euro) per ciascun governo locale che dovesse obbligare i propri lavoratori a vaccinarsi contro il covid-19. Lo ha deciso il governatore dello stato della Florida, il repubblicano Ron DeSantis, dichiaratosi pronto ad applicare la legge approvata lo scorso mese di marzo che prevede l’imposizione di multe economiche a negozi, scuole o pubbliche amministrazioni che richiedano il libretto vaccinale.

Ron DeSantis, ha ricordato che la legge non consente ai governi della Florida “di esigere una prova dell’avvenuta vaccinazione”, così come “della guarigione dall’infezione” per poter accedere agli uffici pubblici. “In Florida la legge prevede una multa di 5.000 dollari per qualunque ente, compresi quelli governativi, che chiedano di esibire una prova della vaccinazione”, si legge in un’ordinanza dell’ufficio del governatore resa nota dalla catena radiotelevisiva statunitense NBC.

Alcuni giorni prima il governatore DeSantis era intervenuto sulle linee guida che i governi di alcune città della Florida, come Gainesville, o delle contee di Orange e Leon, avevano presentato ai propri dipendenti per spronarli alla vaccinazione, sottolineando il rischio di licenziamento qualora non si fossero adeguati. Secondo DeSantis queste linee guida dovrebbero allarmare i floridiani che non dovrebbero permettere che una persona che ha sempre lavorato onestamente possa esser licenziata per una scelta personale sulla salute. “Questo è politico, si tratta di usare il potere del Governo per controllare”, ha affermato durante una conferenza stampa. DeSantis ritiene che a causa delle politiche sanitarie del presidente, Joe Biden, molti bravi lavoratori perderanno il loro posto di lavoro, alcuni dei quali in industrie chiave. “Non dovremmo permettere al Governo Federale di attaccare i mezzi di sussistenza del popolo”, ha dichiarato.

In linea con altri governi controllati dai repubblicani, soprattutto negli stati del sud, DeSantis è stato molto bellicoso con alcune delle misure decretate da Washington, come l’uso della mascherina negli spazi pubblici o l’obbligo di vaccinarsi contro il coronavirus per funzionari e collaboratori esterni per lavorare nelle amministrazioni.

Il governatore della Florida sembra disposto a combattere fuoco a fuoco la sua guerra con Joe Biden per le misure anticovid. Se il presidente degli Stati Uniti vuole obbligare i dipendenti a vaccinarsi, DeSantis minaccia l’imposizione di multe salate ai datori di lavoro che impongano l’obbligo vaccinale contro il coronavirus. Non è la prima volta che il governatore della Florida prova a sabotare le misure anticovid dei Democratici: recentemente il dipartimento dell’istruzione dello stato ha ridotto gli stipendi dei membri del consiglio scolastico per aver reso obbligatoria la mascherina, misura vietata dal governatore.