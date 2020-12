La fine del sistema solare, come sarà tra 100 miliardi di anni

Le nostre curiosità relative a questo argomento possono essere innanzitutto soddisfatte venendo a conoscenza che diversi ricercatori hanno svolto delle vere e proprie simulazioni e sono giunti alla conclusione secondo la quale il nostro sistema solare sarà presente nella galassia per almeno un centinaio di miliardi di anni, per poi scomparire.

La teoria più affermata è che tra circa cinque miliardi di anni il sole sarà ormai una gigante rossa, per via dell’abbondanza di energia, che di conseguenza porterà la stella ad espandersi. Infatti la sua espansione spazzerà via dalla galassia Mercurio, Venere e probabilmente anche la Terra. La massa del sole sarà spazzata via dai venti stellari e al centro della galassia rimarrà una nana bianca.

Ma quale sarà la sorte invece dei pianeti più esterni e lontani quindi dal sole? In base ad alcune ipotesi, formulate anche negli anni precedenti, si è giunti alla conclusione che i pianeti esterni quasi sicuramente si destabilizzeranno, o meglio le loro orbite verranno destabilizzate. Di conseguenza il sistema solare sarà molto più sofferente per le perturbazioni stellari, cioè le tempeste provocate dalle stelle prossime al sole.

Ma dopo circa una trentina di miliardi di anni dalla creazione di questa nana bianca, tutti i pianeti rimanenti avranno delle orbite caotiche, a tal punto da vagare nello spazio interstellare poichè sfuggenti all’attrazione gravitazionale. I ricercatori hanno confermato che soltanto un pianeta, del quale ancora non si conosce l’identità, resterà comunque nel sistema solare per altri cinquanta miliardi di anni, per poi subire la sorte che hanno subito tutti gli altri pianeti.

Proprio in quel momento il nostro sistema solare non esisterà più. Forse soltanto qualche roccia vagante attorno alla nana bianca, ma nessun pianeta. Questa nana bianca vivrà per migliaia di miliardi di anni per poi diventare una nana nera, cioè un corpo morto che non emana calore e luce. Ma della loro fine ancora non ne sappiamo abbastanza, poichè per adesso nessun evento del genere si è realmente verificato.