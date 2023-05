La figlia muore annegata in piscina a 2 anni, il dramma del famoso giocatore di football americano

Una immensa tragedia ha colpito la famiglia del giocatore di football Shaquil Barrett, il linebacker della squadra della Lega Nazionale di Football Tampa Bay Buccaneers. È arrivata infatti la notizia che la figlia minore del giocatore, una bambina di nome Arrayah, è morta a soli 2 anni, dopo essere annegata in una piscina.

L’incidente è avvenuto nella casa del giocatore a Tampa Bay intorno alle 9:30 di domenica mattina. Secondo una dichiarazione del dipartimento di polizia della città, le autorità sono arrivate alla residenza dopo aver ricevuto una chiamata che riportava che una bambina era caduta in una piscina.

“Non si ritiene che sia di natura sospetta in questo momento, ma un incidente puramente accidentale e tragico“, ha detto la polizia, secondo quanto riportato dai media locali. Le autorità hanno affermato che le indagini sono ancora in corso, ed il dipartimento di polizia di Tampa si è rifiutato di fornire ulteriori dettagli alla stampa.

Arrayah era il più piccola di quattro figli che l’atleta 30enne ha avuto insieme a sua moglie Jordanna, con la quale si frequenta dai tempi del liceo. La bambina aveva festeggiato il suo secondo compleanno lo scorso 19 aprile, occasione nella quale Shaquil aveva pubblicato su Instagram alcune foto della figlia vestita in un tutù rosa.

Dopo che la notizia della morte di Arrayah è stata resa pubblica, i Buccaneers hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale su Twitter. “La tragica notizia di oggi è straziante per tutti i membri della famiglia Buccaneers. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con Shaq, Jordanna e l’intera famiglia Barrett durante questo momento incredibilmente difficile“, si legge nella dichiarazione. “Sebbene nessuna parola possa fornire un vero conforto in un momento come questo, offriamo il nostro sostegno e il nostro amore mentre iniziano a elaborare questa perdita molto profonda della loro amata Arrayah“.

Anche l’ex quarterback della squadra, Tom Brady, ha espresso le sue condoglianze, pubblicando una foto del compagno di squadra sorridente nella sua maglia numero 58 seduto su un divano con la sua famiglia. “I Brady ti amano”, ha scritto il sette volte campione del Super Bowl sopra l’immagine.