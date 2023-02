La donna con più piercing al mondo: "Ne ho 3500 solo nella vagina"

Ascolta questo articolo

Elaine Davidson detiene da tempo il primato come donna con più piercing al mondo, con oltre 15mila piercing metallici che decorano varie parti del suo corpo. La donna ha adesso rivelato di averne oltre 3500 all’interno della propria vagina, e che il suo scopo è quello di arrivare ad un totale di 20mila in tutto il corpo.

La Davidson ha origini brasiliane e scozzesi, ed è una ex infermiera che vive ad Edimburgo. La donna è stata recentemente intervistata al programma britannico This Morning, condotto da Alison Hammond e Dermot O’ Leary, per parlare di come sia intenzionata a farsi ancora più piercing, spiegando che non li trova più dolorosi e ora può persino farseli da sola.

Nonostante i suoi svariati gioielli pesino tre chili, ha infatti ammesso di voler raggiungere i 20.000 piercing per mantenere il suo titolo di record mondiale. “Ho sempre voluto essere nel Guinness dei primati, questo libro per me era la mia passione, il mio sogno fin da quando ero molto giovane“, ha spiegato, dichiarando che ottenere il titolo è stata “la cosa migliore che mi sia mai successa“.

Elaine ha inoltre rivelato di avere 3500 piercing all’interno della sua vagina, ma spiega che deve andare in America per farli fare perché non è consentito nel Regno Unito. “Non sono mai caduti, perché sono dentro, quindi non c’è possibilità, sono molto sicuri“, ha risposto davanti alla curiosità dei presentatori.

Dopo che la conduttrice Alison le ha chiesto se avesse mai avuto “infezioni“ a causa dei suoi piercing, ha detto: “No, devi stare estremamente attento perché se non lo fai, ovviamente, si infettano. Uso l’aceto ed ho una dottoressa meravigliosa, è fantastica ed è molto comprensiva“. Parlando della reazione che ottiene quando è in giro, ha detto: “Ad alcune persone piace, ad altre no, ma mi abituo ai commenti positivi e anche a quelli negativi“.