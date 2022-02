La Danimarca decreta la "fine" della la pandemia. Revocate tutte le restrizioni

La Danimarca ha deciso di revocare le restrizioni imposte dal Covid perché la variante Omicron, pur essendo molto contagiosa, è da ritenersi meno pericolosa del Covid, tanto che molti virologi sono convinti che questa variante si appresterà a diventare sempre più una normale influenza, mandando in archivio la pandemia che da due anni sta flagellando l’umanità.

Questa prospettiva ha spinto il governo danese a cambiare rotta sulle limitazioni anti-Covid, eliminando tutto ciò che fino a ieri era obbligatorio: niente più mascherine all’aperto e al chiuso, niente più Green Pass, niente più limitazioni nei locali pubblici, niente più restizioni per i grandi eventi; resteranno solo i controlli per i viaggiatori esteri e le mascherine negli ospedali per personale sanitario e visitatori.

La Danimarca diventa così il primo Paese dell’Unione Europea a revocare tutte le misure contro la pandemia. Un primo tentativo lo aveva già fatto a settembre, ma l’aumento dei contagi causati dalla variante Omicron aveva spinto il governo a ritornare sui suoi passi. In un Paese di 6 milioni di abitanti la media dei nuovi contagiati è stata di 47mila casi al giorno, un po’ in linea con quanto avviene in tutti i Paese europei.

Questo aumento dei contagiati non ha comportato però una pressione sugli ospedali e sulle terapie intensive, perché l’alta percentuale di persone che ha completato il ciclo vaccinale ha reso immune circa l’80% dei danesi. A questo va aggiunto anche che la Danimarca è una delle nazioni in cui si fanno più tamponi, tanto che quasi la metà dei ricoverati con Covid sono andati in ospedale per motivi non legati al virus.

Inoltre, la Danimarca ha uno dei tassi di mortalità più bassi d’Europa: 62,59 decessi ogni 100.000 abitanti, tre volte meno di Spagna, Portogallo o Francia. Risultati che hanno spinto la premier, Mette Frederiksen, a parlare di un ritorno alla normalità che mancava da due anni. Tempo necessario perché la pandemia facesse il suo corso, prima di giungere probabilmente ai suoi titoli di coda.