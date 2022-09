La California legalizza il compostaggio umano: dal 2027 i defunti potranno essere trasformati in concime

Ascolta questo articolo

Tra poco più di quattro anni, oltre alla classica sepoltura e cremazione, in California i defunti potranno essere trasformati in concime per i campi e i giardini. Il disegno di legge sul compostaggio umano firmato dal governatore democratico Gavin Newsom, di fatto rappresenterà la più ecologica forma di sepoltura dei morti.

Proposto dalla deputata Cristina Garcia, il procedimento di “terramazione” consiste nel collocare il corpo del defunto in un contenitore d’acciaio sepolto a 2,4 metri di profondità nel terreno. Appositamente aerato per consentire la crescita di microbi e batteri, il corpo privo di vita viene poi circondato da materiali biodegradabili come paglia, trucioli di legno ed erbe mediche. Per accelerare il processo di decomposizione, l’ambiente circostante viene riscaldato fino a raggiungere una temperatura non inferiore ai 60 gradi. In questo modo, sostenendo un costo medio di circa 6mila dollari, il corpo del caro passato a miglior vita si trasforma in alcune settimane in terriccio.

Quest’ultimo, viene poi recuperato e consegnato ai famigliari che potranno utilizzarlo come concime o al pari di qualsiasi altro tipo di composto, oppure donarlo affinché venga sparso nelle aree verdi: a tal fine è utile tener presente che ogni corpo umano può produrre un composto mediamente sufficiente a coprire un’area di trenta metri quadrati.

Il compostaggio umano, oltre a consentire il ritorno letterale alla terra in un arco di tempo compreso tra uno e due mesi, quando entrerà in vigore nel 2027 consentirà di abbattere le sostanze inquinanti comunemente disperse nell’atmosfera durante i riti di sepoltura. Negli Stati Uniti, ogni anno la sola cremazione sprigiona nell’aria 360mila tonnellate metriche di diossido di carbonio. Del resto anche con la sepoltura tradizionale, la costruzione e il trasporto della bara non vengono certo considerate pratiche “eco-friendly”.

Dopo Colorado, Washington, Vermont e Oregon, la California è il quinto stato Usa a legalizzare il compostaggio umano. Ad ogni modo la Conferenza cattolica della California non ha accolto positivamente l’approvazione della legge, affermando che tale processo “riduce il corpo umano a un semplice prodotto usa e getta”.