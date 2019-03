La bizzarra proposta di JetBlue Airways: cancella tutti i post di Instagram voli gratis per un anno

La JetBlue Airways è una compagnia americana di volo a basso costo, che opera con voli nazionali e internazionali dagli Stati Uniti, al Messico, Caraibi, America Centrale e Sud America. La compagnia ha lanciato una bizzarra campagna intitolata “All you can” dove sfida gli utenti Instragram a cancellare tutti i loro post; in cambio offrono voli gratuiti per un intero anno.

L’azienda motiva questa particolare scelta spiegando che i vincitori in questo modo avranno la bacheca vuota e potranno così riempirla con le nuove foto e i nuovi video realizzati durante i viaggi fatti grazie al loro concorso. La JetBlue per dare il buon esempio ha, a sua volta, cancellato tutte le foto e i video dal proprio profilo Instagram, pubblicando solo post dedicati al nuovo contest.

Il regolamento

Chi vuole partecipare al concorso non deve solo cancellare tutti i post da Instagram, ma deve caricare un’immagine con la scritta “All you can…” e completarla aggiungendo un luogo in cui si desidera andare oppure con un’attività che si vorrebbe svolgere durante un viaggio. Infine, nella didascalia del post dovrà essere presente l’hastag #AllYouCanJetSweepstackes e bisognerà usare il tag della compagnia, ovvero @jetblue.

Potranno partecipare al concorso solo i cittadini di uno dei 50 stati americani, mentre l’accompagnatore può essere di qualsiasi nazionalità. I termini per partecipare sono entro le 8:59 – col fuso orario americano – dell’8 marzo.

L’azienda, per facilitare i partecipanti, ha creato sulla propria pagina dedicata al concorso, un apposito tool dove l’utente potrà caricare un’immagine con la scritta che sarà pubblicata su Instagram.

Tra tutti coloro che aderiranno al contest, rispettando tutto il regolamento, la compagnia sceglierà tre vincitori che riceveranno un buono annuale. Attualmente circa 14 mila utenti su Instagram hanno utilizzato l’hastag #AllYouCanJetSweepstackes, ma non tutti hanno rispettato il regolamento.