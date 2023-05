La bambina più intelligente del mondo è autistica ed ha 11 anni, ha un QI superiore ad Einstein

Adhara, una bambina di 11 anni nata e cresciuta nel quartiere povero di Tláhuac, a Città del Messico, ha dimostrato sin da piccola di essere un vero prodigio. Nonostante i suoi comportamenti insoliti, Adhara è ora riconosciuta come una delle bambine più intelligenti al mondo. Nonostante la diagnosi di autismo ricevuta a tre anni, Adhara ha superato ogni ostacolo, e ha sviluppato una grande passione per l’algebra, dimostrando un dono unico.

La storia di Adhara è stata segnata da sfide e difficoltà. Fin da piccola, la bambina aveva comportamenti differenti rispetto agli altri bambini: la sua comunicazione era limitata e si muoveva in modo strano. La madre, preoccupata, ha consultato medici e sottoposto Adhara a esami approfonditi. La diagnosi di autismo è stata un duro colpo, ma ha spiegato molte cose. Adhara ha dovuto affrontare anche il bullismo dei suoi coetanei, ma la sua determinazione non è mai venuta meno.

Immersa nel suo mondo interiore, Adhara ha sviluppato un amore profondo per l’universo. Le immagini dei pianeti e delle stelle l’hanno sempre affascinata. Inoltre, ha trovato ispirazione nello studio di uno scienziato che ammirava particolarmente: Stephen Hawking. Sua madre ha colto l’opportunità per coinvolgerla in giochi e calcoli che stimolassero la sua mente in modo funzionale. Adhara ha dimostrato un’eccezionale capacità di apprendimento e un interesse innato per la scienza

Un percorso di studio eccezionale

Le incredibili abilità di Adhara hanno attirato l’attenzione di esperti e medici che hanno consigliato di portarla in un centro specializzato per bambini dotati. La sorpresa è stata grande quando il suo quoziente intellettivo (QI) è stato misurato: 162, superiore a quello di geni come Albert Einstein e Stephen Hawking. Da quel momento, Adhara ha compiuto progressi straordinari nel suo percorso di studi. Ha completato le scuole elementari a cinque anni e le scuole medie e superiori entro i nove anni.

Nonostante la sua giovane età, Adhara ha già raggiunto traguardi incredibili nella sua formazione accademica. Con una laurea in ingegneria dei sistemi ottenuta all’età di undici anni, la bambina continua a perseguire i suoi sogni. Il suo obiettivo è diventare un ingegnere aerospaziale e lavorare alla NASA. Adhara sogna di esplorare l’universo e, magari un giorno, visitare Marte.