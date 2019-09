Kenya: crolla una scuola elementare. I bambini morti sono tantissimi

In Kenya è successo quello che nessuno vorrebbe che potesse accadere: è crollata una scuola elementare nel bel mezzo delle lezioni, a Nairobi. La scuola si chiama Precious Talent Top School. I genitori dei bambini che in quel momento erano a scuola sono in trepidante attesa ormai da diversi minuti perché i bilanci sono tra i più negativi di sempre e in tanti risultano ancora dispersi.

Una prima analisi approssimativa conferma che i bambini morti sono 7, ma sono in atto le verifiche perché ne mancano all’appello ancora tantissimi. Si parla già di una sessantina di bambini feriti che sono stati trasportati nei vari ospedali nelle vicinanze ed alcuni potrebbero essere in codice rosso (anche questo ancora da confermare ufficialmente).

Crolla scuola elementare in Kenya: le cause dell’incidente

La scuola, il posto in cui i bambini dovrebbero sentirsi protetti e progettare il proprio futuro, è stata in realtà la tomba sette di quei bambini, l’ultima cosa vista da loro. In un attimo è finito tutto tra quelle pareti sbriciolate come se fossero un pezzo di pane. Gli ultimi aggiornamenti mostrano che risultano ancora 10 bambini dispersi e i genitori di ognuno di loro li aspettano al di fuori delle ex-mura della scuola elementare, perimetro al momento posto sotto sequestro con divieti di accesso ai non addetti ai lavori.

La scuola presentava una parte portante interamente in lamiere di metallo e legno e le cause del crollo sono ancora da accertare. L’accaduto è avvenuto intorno alle ore 7.30, ora locale, e la scuola sembra essersi “accartocciata” su sé stessa fino a sdraiarsi letteralmente al suolo.

La notizia è giunta da un post su Twitter pubblicato da un profilo ufficiale di una televisione locale chiamata Citizen TV Kenya. La polizia del posto è al lavoro per aiutare il recupero dei bambini e ricostruire quanto è avvenuto nelle prime ore della mattina.