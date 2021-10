Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Quello che è accaduto in Kenya ha sconvolto il Paese. La Tirop era davvero una grande campionessa, che si è imposta in svariate manifestazioni internazionali e che era conosciuta e apprezzata in tutto il globo. Adesso il mondo dell'atletica è sotto shock per quanto accaduto. Saranno le autorità a chiarire le eventuali responsabilità.