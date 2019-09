Kazakistan: studentessa 14enne si addormenta con gli auricolari e muore dopo che esplode lo smartphone

È veramente incredibile la vicenda drammatica verificatasi in Kazakistan, dove una ragazza di 14 anni è morta per via dell’esplosione del suo smartphone. La ragazza stava ascoltando la musica e si è addormentata con gli auricolari per tutta la notte e, soprattutto, con il telefono in carica. Infatti il cellulare era collegato alla presa della corrente, ma la 14 enne è morta subito dopo che il telefono è esploso sul proprio cuscino.

Il nome è Aula Asetkyzy Abzalbek che si è messa a letto ascoltando la musica nella casa di Bastone e questo fatto problematico deve indurre delle riflessioni. Si tratta di una tragedia che si poteva evitare, ma ciò dimostra anche un’evidente dipendenza dallo smartphone da parte degli adolescenti.

Una drammatica vicenda

Non è stato rivelato di quale tipo di smartphone si trattasse, ma la causa principale sembra dovuta al surriscaldamento, forse per via delle troppe ore durante le quali è stato lasciato a caricare. È stata fatta una descrizione della morte della ragazza, definita come “un tragico incidente” e d’altronde non si poteva descrivere in maniera differente.

La notizia è arrivata agli amici di Aula che sono rimasti sconvolti da questa tragedia ed è arrivato un post sui social, in particolare su Instagram, dell’amica della ragazza. Questo è il commento dell’amica della vittima che ha scritto queste parole: “Non riesco ancora a crederci”.

Questo caso deve allertare anche i genitori degli adolescenti che devono controllare maggiormente i figli, evitando che lascino il telefono in carica per tutta la notte. Non ci sono parole per descrivere un vero e proprio dramma che non può fare altro che creare sgomento. Inoltre, gli esperti forensi sono riusciti a dare ulteriori precisazioni in merito a questo caso, spiegando che il telefono è esploso in mattinata successivamente al surriscaldamento.