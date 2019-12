Kazakistan: incidente aereo, 100 persone a bordo

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Viaggiare via terra, aria o mare, porta sempre con sé dei rischi. Morire in tanti, morire insieme come può succedere durante un viaggio in aereo, consegna ai sopravvissuti dei numeri che fanno impressione e per questo molti pensano che sia più rischioso un mezzo invece che un altro. Personalmente mi sono sempre chiesta come sia possibile viaggiare serenamente low cost: qualcosa ci deve essere o non essere per abbassare i prezzi.