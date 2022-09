Kate, William, Harry e Meghan di nuovo insieme: uniti nel lutto per la Regina Elisabetta

Ascolta questo articolo

Ad anni dall’ultima apparizione pubblica congiunta, i Principi William ed Harry e le loro mogli, Kate Middleton e Meghan Markle sono apparsi insieme davanti al Castello di Windsor. I quattro si sono uniti ad un folto gruppo di membri della famiglia reale inglese, che ha deciso di ringraziare personalmente la folla, radunata davanti al Castello in seguito alla morte della Regina Elisabetta IIl, e di osservare i tributi lasciati dai sudditi.

Il Principe e la Principessa di Galles, questi i nuovi titoli acquisiti da William e Kate, ed il Duca e la Duchessa del Sussex sono stati accolti da un caldo applauso, mentre camminavano insieme attraverso i cancelli della tenuta del Berkshire nel castello di Windsor, mettendo temporaneamente da parte le divergenze che negli ultimi anni hanno incrinato il rapporto tra i due fratelli.

Si tratta della prima volta in cui i quattro compaiono insieme in pubblico dal 9 marzo 2020, quando vennero fotografati in occasione del Commonwealth Day. L’evento fu seguito poi non solo dal trasferimento di Meghan ed Harry in California, ma anche dallo scoppio della pandemia di Coronavirus, che ha reso per diverso tempo impossibile viaggiare oltreoceano.

Harry e Meghan si sono tenuti per mano mentre osservavano i tributi lasciati per Elisabetta, con Harry che a un certo punto che ha messo affettuosamente la mano sulla schiena di Meghan. I due, insieme a William e Kate, si sono avvicinati al pubblico presente, che ha presentato fiori, piccoli pensieri e le loro condoglianze per la scomparsa della Monarca inglese.

Presenti per ringraziare il pubblico anche tre dei figli della Regina, i Principi Andrea ed Edoardo e la Principessa Anna, il marito di Anna Timothy Laurence, ed alcuni dei nipoti di Elisabetta, le Principesse Beatrice ed Eugenie, Peter Phillips, Lady Louise Windsor, Zara Tindall e Sophie Contessa del Wessex.