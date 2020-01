Kate Middleton: un regalo speciale per il compleanno

Il 9 gennaio Kate Middleton spegne le sue trentotto candeline ed il Principe William avrebbe pensato per lei un regalo davvero speciale: non solo il viaggio alle Antille su cui si sono focalizzati tutti i gossip, ma anche un titolo importante. La Duchessa di Cambridge, infatti, ricoprirà il ruolo di Ambasciatrice della Royal Family, proprio come fece Lady Diana.

La scelta di William potrebbe essere arrivata in tempo per distogliere i malumori dalla scelta del fratello che, insieme alla moglie Meghan, avrebbe scelto di allontanarsi dalla vita di corte; ma il titolo a Kate potrebbe avvicinarla ancora di più a quella suocera mai conosciuta. In molti avrebbero notato, infatti, che il Duca di Cambridge sembrerebbe voler far diventare la moglie la nuova Principessa del Popolo: consigliandola nello stile, nell’impegno verso la beneficenza ed anche nella difesa dei più deboli.

Lo scrittore Robert Jobson, autore del libro “Charles: our futur King“, inoltre avrebbe notato la trasformazione dei Cambridges. I due, secondo l’esperto, vorrebbero diventare la versione moderna di Carlo e Diana ai tempi d’oro, ovviamente: nessuna separazione, nessuna intervista con la celebre frase “In quel matrimonio eravamo in tre” e nemmeno nessuna Rose Hanbury rivale.

La scelta di stile, e di vita, secondo Jobson sarebbe da ricercarsi nei primi anni di matrimonio di Carlo e Diana: i coniugi, infatti, avevano un potere diplomatico molto importante, un po’ come lo hanno oggi William e Kate, e poi erano belli, giovani e l’indole innovativa della Spencer sembrava compensare perfettamente quella più conservatrice del marito. Un altro percorso che Lady D. rese pubblico, e che i Cambridges hanno deciso di portare avanti, è quello legato alle problematiche circa la salute mentale, i problemi alimentari ed il superamento delle fragilità.

Il compleanno di Kate Middleton, quest’anno, sembra avere tutti i presupposti per essere davvero particolare: nessuna festa grandiosa, pare abbia spento le candeline con le amiche solo davanti ad un the, ma un titolo che le spalanca ancora di più le porte verso il cuore del popolo inglese. La scelta della Duchessa, proprio come quelle che prendeva la sua mentore, la vede in una tranquilla giornata in famiglia con i figli ed il marito.