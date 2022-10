Kate Middleton: quello che può e non può fare secondo il nuovo regolamento

Ascolta questo articolo

Come si sa recentemente si sono tenuti i funerali della Regina Elisabetta II, ovrana del Regno Unito e dell’intero Commonwealth. Si è trattato di una cerimonia seguita in tutto il mondo, un evento storico che ha segnato irrimediabilmente la storia del mondo e di tutto il Regno Unito. A diventare Re adesso è stato il figlio Carlo, salito al trono come Carlo III. Sono cambiati anche i titoli nobiliari, e Carlo sta portando avanti comuqnue l’opera della Regina.

Ci sarebbero inoltre degli attriti tra Harry e lo stesso Carlo: il primo non avrebbe cantato l’inno nazionale cambiato in “God save the King” durante la cerimonia funebre in quanto la Corona avrebbe tolto il titolo di “Sua Altezza Reale” ai suoi figli. Per questo la moglie Meghan Markle aveva chiesto un colloqui con lo stesso Sovrano, che però pare non l’abbia ricevuta. Mentre per quanto riguarda Kate Middleton, consorte di William, ci sono importantissima novità.

Cosa può e non può fare Kate

Secondo il nuovo regolamento reale Kate Middleton adesso è diventata principessa del Galles, titolo nobiliare che in precedenza era appartenuto a Diana Spencer, la storica Lady Diana, madre di Harry e William. Kate dovrà anche i fare i conti con l’eredità che si porta dietro questo titolo nobiliare.

Per le ci sarà adesso da rispettare un rigido protocollo, a partire dall’abbigliamento: ella non potrà infatti indossare abiti dai colori sgarcianti, nè indossare gonne o pantaloni troppo corti, che devono arrivare tutti oltre il ginocchio. Inoltre banditi anche gli smalti alle unghie di colore rosso, ammessi invece colori più neutri. Per quanto riguarda il contesto del comportamento sociale, non è più permesso pubblicare sui social network i selfie, sia di coppia sia individuali.

Per Kate e William vietati anche baci e abbracci in pubblico e firmare autografi, questo perchè qualche truffatore potrebbe copiare appunto la firma per falsificare eventuali documenti. Insomma per Kate un protocollo davvero molto rigido, ricordiamo che proprio Kate, un giorno, alla morte di Carlo, potrebbe diventare regina consorte proprio come oggi lo è Camilla, moglie di Carlo,