Kate Middleton pubblica alcune foto su Instagram per ricordare l’Olocausto

Kate Middleton ha scelto un canale, Instagram, per dare il suo personale contributo nella “Giornata della Memoria“, celebrata ieri 27 gennaio, e ricordare in questo modo quanto hanno sofferto gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. In particolare la Duchessa di Cambridge, in accordo con il Principe William, ha condiviso su Instagram, insieme ad alcune foto in bianco e nero, due foto realizzate da lei.

Protagonisti sono due ebrei sopravvissuti alla Shoah: Steven Frank e Yvonne Bernstein. Nel condividerle Kate ha ringraziato Yvonne e Steven, e ha assicurato che porterà per sempre nel cuore le loro storie. Steven Frank è uno dei 93 bambini che sono riusciti a sopravvivere al campo di concentramento di Theresienstadt, dove furono deportati 15mila bambini.

Protagonista delle foto è Steven, accanto ci sono le nipoti, Maggie e Trixie, chiaramente interessate alla sua storia. Tra le foto condivise nel profilo Instagram di Kensington Palace c’è anche uno scatto a colori, ben riuscito, che porta il © The Duchess of Cambridge. Una seconda foto a colori condivisa sul profilo Instagram kensingtonroyal, ritrae un’altra sopravvissuta: Yvonne Bernstein, mentre legge all’attenta nipote Chloe qualcosa, un messaggio forse.

Anche questo scatto è di Kate. L’occhio della fotografa è ben disposto nei confronti di Yvonne: “si è creata grande complicità”. A dirlo sono altre foto in bianco e nero condivise sullo stesso profilo. Yvonne, riferiscono le didascalie, è riuscita a sopravvivere alle persecuzioni naziste cambiando spesso abitazione in Francia, dove si era nascosta e anche il nome.

Il profilo Instagram di Kensington Palace dà spazio al 75° anniversario della fine dell’Olocausto, qui si può leggere la testimonianza della Duchessa: “Volevo rendere i ritratti profondamente personali per Yvonne e Steven – una celebrazione della famiglia e della vita che hanno costruito da quando entrambi sono arrivati ​​in Gran Bretagna negli anni ’40”. I due scatti di Kate faranno parte di una mostra che, con 75 immagini, racconterà i sopravvissuti e i loro familiari.