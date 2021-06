Kate Middleton dichiara: "Non abbiamo ancora incontrato Lilibet"

Sempre freddi, a quanto pare, i rapporti tra gli ex fab four: Harry e Meghan, infatti, non avrebbero ancora presentato la figlia neonata a William e Kate, neppure attraverso una videochiamata, come accaduto con la Regina Elisabetta. La Middleton, probabilmente risentita da tale sgarbo, durante una recente intervista, non avrebbe esitato ad evidenziare il fatto.

La Duchessa di Cambridge, infatti, rispondendo alle domanda di un giornalista del The Telegraph, avrebbe affermato di non essere ancora stata presentata alla neonata nipote Lilibet Diana, nata dall’amore di Harry e Meghan dopo il piccolo Archie. La chiacchierata con il collaboratore del celebre quotidiano del Regno Unito, sarebbe avvenuta durante una visita ad una scuola elementare della Cornovaglia, insieme alla First Lady Jill Biden.

Alla domanda del giornalista, che le chiedeva se avesse qualche desiderio particolare per Lilibet, Kate Middleton avrebbe risposto: “Le auguro il meglio. Non vedo l’ora di incontrarla. Non l’abbiamo ancora incontrata, spero che avvenga presto“. La moglie dell’erede al trono, inoltre, avrebbe dichiarato di non aver visto la bambina nemmeno tramite una videochiamata.

La secondogenita di Harry e Meghan, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, stando a quanto diffuso dalla coppia, è nata venerdì scorso in un ospedale di Santa Barbara, in California, sebbene la dichiarazione al pubblico sia avvenuta solo due giorni dopo. A far discutere soprattutto i commoners, però, è stata la scelta del nome: un omaggio alla Regina Elisabetta che, nel privato, si farebbe chiamare proprio Lilibet.

Il Duca e la Duchessa di Sussex, però, hanno prontamente comunicato che non avrebbero utilizzato quel nome se non avessero avuto il consenso della Regina; a tal proposito, le fonti di Palazzo avrebbero scelto di negare che a Elisabetta non fosse mai stato posto il quesito, piuttosto che confermare quanto asserito da Harry e Meghan. Inoltre, stando ad alcune indiscrezioni lanciate dal quotidiano, alla Regina sarebbe stato comunicata la scelta del nome della nipote, solo dopo la sua nascita.