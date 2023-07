Kate Middleton di nuovo zia: il fratello James aspetta il primo figlio

La famiglia di Kate Middleton è in fermento, in seguito alla notizia che la membra della famiglia reale britannica sta per diventare nuovamente zia. Il fratello minore della principessa del Galles, James Middleton, ha infatti rivelato che sua moglie Alizée Thevenet è incinta di un figlio, il primo bambino per la coppia.

L’imprenditore 36enne ha condiviso la notizia sui social postando su Instagram una dolce foto della pancia crescente di Alizée. Lo scatto mostra l’esperta di finanza francese, 33 anni, in un abito verde oliva con un cardigan a maglia larga bianco, affiancata dal loro amato cane Mable in una splendida cornice di campagna.

“Non potremmo essere più eccitati… beh, Mable potrebbe esserlo“, ha scritto James, prima di fare riferimento al suo anno difficile dopo il decesso della sua cagnolina Ella, venuta a mancare all’età di 15 anni nel 2022 . “È stato un inizio anno molto difficile, dopo aver perso la mia amata Ella, ma finiremo l’anno con la piccola aggiunta più preziosa alla nostra famiglia in crescita“.

La coppia si frequenta dal 2015, quando Alizée approcciò James per complimentare Ella, ed a settembre del 2019 arrivò il fidanzamento. Le nozze, inizialmente previste per il 2019, sono state posticipate al 2021 a causa della pandemia. Adesso la bella notizia dell’arrivo di un bambino, che sarà cugino di primo grado del principe George, terzo in linea alla successione del trono inglese, e dei suoi due fratelli minori, la principessa Charlotte ed il principe Louis, nonché nipote del principe William e della principessa del Galles.

Non è il primo nipote per Kate, dato che la sorella minore Pippa, diventata famosa a livello mondiale grazie all’abito a sirena indossato durante le nozze reali, ha tre figli con suo marito James Matthews, un maschio di nome Arthur e due femmine di nome Grace e Rose. Il nuovo arrivato sarà quindi il settimo nipote per i nonni Carole e Michael Middleton.