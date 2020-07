Kanye West candidato alla Casa Bianca: le dichiarazioni del rapper

Kanye West è finito di nuovo sotto i riflettori, questa volta però per un motivo totalmente diverso rispetto a ciò che di solito fa parlare di lui. Ad annunciarlo è lui stesso, tramite il suo profilo Twitter, a tutti i suoi followers lasciandoli perplessi e sorpresi e, in effetti, l’annuncio ha davvero dell’incredibile.

Ricordiamo che West, proprio il mese scorso, è stato protagonista di un gesto davvero memorabile per la figlia di George Floyd: le ha pagato gli studi e donato 2 milioni alle famiglie degli afroamericani uccisi. Ora torna a stupire con un annuncio che per molti ha dell’incredibile, ma che sembra essere confermato.

L’annuncio di Kanye West che ha stupito i fan

Il rapper Kanye West ha lasciato senza parole annunciando la sua candidatura alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America. Lo ha fatto nella giornata del 4 luglio che per l’America segna una data molto importante, la Festa dell’Indipendenza.

Proprio per questa ragione l’artista ha voluto rendere pubblica la sua intenzione in questa data: “Ora dobbiamo realizzare la promessa dell’America credendo in Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sono in corsa per la presidenza degli Stati Uniti“.

Facile immaginare come la notizia in pochi istanti sia diventata virale e quanto abbia suscitato curiosità nei fan del rapper. Per il momento, però, tutto deve rimanere sospeso nel dubbio, visto e considerato che né West, né tanto meno il suo staff hanno rilasciato altri dettagli in merito alla questione.

Dopo aver appreso la novità, in molti hanno fatto notare il sostegno che West ha dato all’attuale Presidente degli Stati Uniti durante la sua compagna elettorale. Il rapper ha sempre difeso le scelte che Trump ha fatto e con la moglie è stato ospitato alla Casa Bianca un paio di anni fa e proprio in quell’occasione fu proprio il Presidente a sottolineare come il rapper avrebbe potuto candidarsi per un’eventuale presidenza.