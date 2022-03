Joe Biden: "Putin, un criminale di guerra"

I rapporti tra Russia e USA sono stati tesi molto spesso negli ultimi decenni. Vista la situazione attuale, con una guerra in atto, questi rapporti sono sicuramente ancor più difficili da mantenere.

Ieri, durante un evento a Capitol Hill, il presidente USA Jon Biden ha utilizzato parole forti nei confronti di Putin. Biden ha affermato: “La brutalità di Putin, quello che le sue truppe stanno facendo in Ucraina, è semplicemente disumano”. Nei giorni scorsi aveva già rincarato la dose dicendo che il presidente russo è un criminale di guerra, un assassino ed un dittatore.

Parole sicuramente molto forti ma in questi anni, Biden ha sempre definito Putin. Quando dovette rispondere a delle domande sul caso Navalny, dissidente russo, quasi ucciso, non tentennò nel definire Putin un assassino.

Come sappiamo, i rapporti tra loro non sono mai stati idilliaci, anzi, da sempre i due presidenti non hanno avuto parole gentili l’uno per l’altro.

Dopo questa serie di dichiarazioni, il Cremlino non ha esitato a rispondere: “Sentiamo davvero dichiarazioni, che in realtà sono già insulti personali contro il presidente Putin . Queste dichiarazioni arrivano in pratica quotidianamente dal presidente degli Stati Uniti d’America, il signor Biden. Dato che il signor Biden è così irritabile, data la sua stanchezza, la tendenza a dimenticare le cose, fattori che portano a dichiarazioni aggressive, non daremo valutazioni dure che potrebbero causare ulteriore aggressività”.

Una risposta inaspettata, il Cremlino non prenderà provvedimenti per queste affermazioni. Sembra quindi, che non ci sarà nessuna reazione aggressiva alle parole di Biden. Viene sottolineato però, il fatto che questi insulti sono personali contro Putin e che sono stati fatti più volte. Il Cremlino sembra quasi scusare Biden, dando la colpa alla stanchezza e all’irritabilità che lo portano a fare dichiarazioni aggressive.

Essendo due delle più grandi potenze al mondo, se i rapporti si inclinassero ancor di più saremmo di fronte ad un grandissimo problema.