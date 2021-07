Joanna Kenny e il body positivity: il mascara per esaltare i baffetti

Si chiama Joanna Kenny, è un’influencer, ed attraverso i social network ama lanciare i suoi messaggi di body positivity. In un mondo dove la perfezione sembra essere l’unica parola d’ordine, la giovane inglese irrompe con la sua perfetta imperfezione. E fa del disformismo corporeo un nuovo trend da seguire.

“Metto il mascara per sottolineare i baffetti sulle labbra” afferma la Kenny che spiega anche di farlo per sottolineare quanto essere pelosi sia normale. La mancata depilazione del viso non fa infatti una donna anormale. Purtroppo ogni giorno i social ci lanciano messaggi di segno esattamente opposto.

Per contrastare tutto questo e sollecitare tutti ad una più profonda riflessione sul tema, Joanna ha lanciato l’hashtag #poresnotflaws, che significa ‘i pori non sono difetti‘. Un modo come un altro per lanciare l’ennesima provocazione, cioè quella di smetterla con l’uso dei filtri di bellezza su Instagram. Che rendono perfetto, ciò che perfetto in realtà non è.

Sono in tanti a chiederle ormai consigli per la cura del corpo e della bellezza. In realtà lei non ha grandi soluzioni da fornire. Per lei è molto preoccupante l’impatto psicologico che hanno certe immagini – che vediamo sui social – sui giovani. Insomma una cosa è ciò che vediamo sul cellulare, altro invece davanti allo specchio.

Quello del body positivity è un trend che sta prendendo sempre più piede in Italia e nel resto del mondo. Tra le paladine nostrane di questa nuova moda, si annovera anche la cantante Arisa. L’artista più di una volta ha mostrato le sue forme, senza vergogna alcuna. Anzi. Altro esempio di body positivity all’italiana è l’attrice Vanessa Incontrada.

Più volte criticata dai leoni della tastiera per le sue forme arrotondate, l’attrice e conduttrice televisiva ha risposta con l’arma migliore che potesse avere, cioè quella di mostrarsi sempre per quello che è. Ed il risultato è sicuramente migliore e più piacevole di chi invece, utilizza filtri e ritocchi per apparire al meglio.