Istanbul: forte terremoto di magnitudo 5.8

Nella giornata odierna, giovedì 26 settembre, una forte scossa di terremoto ha colpito Istanbul, città molto grande e famosa della Turchia. Si tratta di una scossa di magnitudo 5.8 che ha provocato diverse evacuazioni di scuole ed edifici in generale. È crollato anche un pezzo portante di una moschea del posto.

La notizia è stata confermata da diversi tweet e la magnitudo oscilla appunto tra i 5.7 e i 5.8 della scala Richter. Non ci sono vittime per fortuna, ma solo 8 feriti leggeri. Intanto, sono in fase di analisi le condizioni delle strutture coinvolte. Secondo quanto riportato dalla protezione civile della Turchia, l’epicentro è stato nel mare di Marmara, più precisamente ad una profondità di 7 chilometri.

Terremoto ad Istanbul: edifici evacuati

Ci sono diverse testimonianze della caduta del minareto della moschea, e per fortuna questo è l’unico danno grave. Altri palazzi, invece, sono stati controllati e riportano alcune crepe di media preoccupazione. Per una questione di sicurezza, tutte le scuole della zona coinvolta resteranno chiuse anche venerdì 27 settembre (giorno per altro della famosa manifestazione mondiale Fridays for Future).

In un secondo momento, a seguito del terremoto principale, sono state registrate altre 28 scosse di assestamento, con queste ultime che hanno raggiunto un picco di magnitudo 4.4 (non proprio leggerissime). Anche la Farnesina sta collaborando attualmente con il governo turco, e invita eventualmente a segnalare anomalie sul posto tramite un apposito form di contatto linkato in un post su Twitter.

In Turchia la paura delle scosse di terremoto è abbastanza forte, perché si tratta di una di quelle nazioni che teme a tutti gli effetti il Big One, quella che – secondo la leggenda – rappresenterebbe l’apocalisse nel vero senso della parola. Nel 1999, esattamente 20 anni fa, un terremoto di magnitudo prossima a 7.4 uccise ben 17 mila persone.