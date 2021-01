Cosa ne pensa l’autore

Mario Di Napoli - Quando si cerca visibilità in un mondo di individui amorfi in mezzo a una folla amorfa ormai va bene tutto. Pure una pandemia. Non importa se certe affermazioni attirano critiche e polemiche. Come diceva Oscar Wilde: "Nel bene e nel male purché se ne parli". Il rabbino forse questo non lo sa, lo ha imparato per intuito.