Irlanda: ritrovati 6 scheletri nel retro di un pub

Ascolta questo articolo

Degli operai hanno fatto una strana scoperta, sei scheletri perfettamente integri sono stati ritrovati nel retro di un pub a Cork in Irlanda, con le mani ed i piedi legati; tre sarebbero giovani presumibilmente tra i 18 e i 25 anni.

Sono stati ritrovati sotto le assi del pavimento del pub, gli archeologi devono scoprire a che era risalgono e qual è la causa del decesso.

Il ritrovamento è avvenuto otto mesi fa, quando il pub Nancy Spain’s, chiuso da anni, è stato rilevato dal Comune di Cork. Durante il sopralluogo, prima della demolizione della struttura, è avvenuta la scoperta, ora i resti si trovano in laboratorio e sono da analizzare. Sarebbero stati gettati in una fossa comune dopo un’esecuzione.

Secondo le prime ipotesi formulate dagli archeologi, potrebbe trattarsi di giovani militari uccisi a Cork durante l’insediamento iberno-scandinavo tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo. avvenuto nell’area di South Main Street.

La notizia ha sconvolto l’intera Irlanda. Non è la prima volta comunque che vengono fatti ritrovamenti del genere. In un ex orfanotrofio infatti erano stati ritrovati sotto al suolo gli scheletri di bambini, la zona non è quindi nuova a simili ritrovamenti tutto sta a scoprire chi li abbia adagiati lì. Gli scheletri sono uno accanto all’altro, perfettamente conservati, il tempo non ha intaccato nulla.

Le sei persone sarebbero decedute in modo “violento e raccapricciante”. Gli archeologi sono ora al lavoro alacremente per capire esattamente a che era storica appartengano i ragazzi per risalire anche al motivo del decesso così macabro ed il perchè dell’esecuzione sommaria. Questi resti potrebbero aprire nuovi orizzonti di studio su quel periodo storico. Ora bisognerà attendere solo il riscontro da parte degli archeologi.