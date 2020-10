Irlanda: ritirato dalle scuole disinfettante per le mani, troppo dannoso per la salute

Dall’inizio della pandemia ormai siamo abituati ad utilizzare mascherine e gel disinfettante per le mani per poter prevenire il più possibile il contagio da Covid-19. Prodotti fondamentali nella routine quotidiana che ci permettono di non diffondere il virus e per cercare di proteggere noi e gli altri, soprattutto quando si parla di prevenzione all’interno delle scuole dove ci sono bambini.

Questi prodotti ormai a oggi non possono mancare e molte aziende da inizio pandemia si sono adoperate per creare e diffondere gel e mascherine in quantità maggiori possibili per garantire l’utilizzo a tutti i cittadini, dato che all’inizio della pandemia andavano a ruba e spesso non si riuscivano a trovare nemmeno online oppure nei supermercati.

In Irlanda, hanno avuto dei problemi con uno specifico marchio di disinfettante e nelle ultime ore pare che il prodotto sia stato ritirato dalle scuole, in quanto provoca con l’uso prolungato alcuni effetti collaterali come dermatiti e mal di testa: Si tratta del disinfettante Viapro Hand Sanitiser ritirato appunto ieri sera da tutti gli istituti scolastici Irlandesi. La notizia del ritiro del prodotto sarebbe stata data dai tabloid The Indipendent e Irish Mirror.

Il ritiro del disinfettante per le mani sarebbe stato deciso dal Dipartimento dell’Agricoltura Irlandese a seguito della scoperta di alcuni effetti collaterali dopo un utilizzo prolungato del prodotto: il prodotto utilizzato provocherebbe irritazione agli occhi, mal di testa, irritazione delle vie respiratorie superiori e dermatiti, quindi problematiche non di certo da sottovalutare per la salute.

Sul disinfettante in questione, dopo aver approfondito attraverso test sul prodotto, avrebbero trovato tracce di metanolo anziché etanolo, il che ha fatto disporre all’azienda il ritiro immediato del loro prodotto dal mercato, oltretutto il dipartimento dell’Istruzione si sta mobilitando nell’effettuare controlli adeguati in tutte le scuole per far si che non sia più utilizzato questo prodotto, in quanto dannoso per la salute.