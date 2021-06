Un episodio assurdo si è verificato a Clashmore, nella contea di Waterford, in Irlanda, dove una bimba di 3 mesi è stata sbrananta dal cane di famiglia, la cui razza non è stata ancora resa nota. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, la piccola Mia O’Connell, questo il nome della bimba, intorno alle 2:00 della notte stava dormendo nel suo lettino, quando, per cause ancora tutte in corso di accertamento, l’animale l’ha attaccata. Il dramma si è verificato ieri. Il morso del cane le ha provocato gravissime ferite alla testa.

Dopo le cure ricevute sul posto, la neonata è stata portata al Cork University Hospital dove è stata dichiarata morta alle 3:15. Tantissimo lo strazio per i suoi genitori, che sarebbeto dovuti convolare a nozze proprio in questo periodo. Non si sa come abbia fatto l’animale a introdursi nella stanzetta dove Mia stava dormendo. Per questo la magistratura locale ha aperto un’inchiesta. La cittadina di Clashmore è letteralmente sotto shock per quanto avvenuto.

Il cordoglio del sindaco

“È stata una notizia molto triste svegliarsi questa mattina e sapere che una bambina di tre mesi aveva perso la vita in circostanze così tragiche” – così ha scritto il sindaco di Clashmore, Damien Geoghegan, commentando l’accaduto. Anche Padre Milo Guiry, amministratore della locale parrocchia, ha espresso cordoglio alla famiglia della vittima.

Mia era nata all’inizio di febbraio da Rhys O’Connell ed Ella Wood. Fino alla notte scorsa tutto è andato per il meglio, poi all’improvviso è accaduto quello che nessuno si aspettava. Non si sa se il cane avesse mai dato segno di nervosismo o abbia avuto comportamenti pericolosi nei confronti della neonata.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari su questo assurdo caso di cronaca che ha sconvolto l’Irlanda. “Le mie condoglianze vanno certamente alla famiglia e i pensieri e le preghiere di tutti saranno con loro nei prossimi giorni, settimane e mesi a venire” – così ha aggiunto il primo cittadino.