Irlanda, bimba di 4 anni avvistata al parco giochi e poi scompare nel nulla

Sono sempre di più i casi di bambini che scompaiono nel nulla, senza una apparente ragione o motivo. La maggior parte delle volte, purtroppo, la sorte non è benevola nei loro confronti, poiché finiscono nelle mani sbagliate oppure diventano vittime di trafficanti di organi. In Irlanda del Nord, una bambina di 4 anni è stata avvistata per l’ultima volta al parco giochi per poi scomparire nel nulla. Le forze dell’ordine hanno avviato una indagine per riuscire a trovarla.

Sono momenti di ansia e di apprensione per Scarlet Duddy, una bambina di 4 anni che è scomparsa nella mattinata di lunedì 28 giugno a Springtown Industrial Estate, nel Derry, una cittadina dell’Irlanda del Nord. L’ultima volta, la piccola era in un parco giochi della zona per poi scomparire nel nulla. Da allora non si hanno più tracce di lei ed è stata avvistata in compagnia di una donna.

Sull’account Twitter della polizia del Regno Unito, è stata diffusa una fotografia con tutti gli indizi che corrispondono alla bambina. Un appello affinché chi la riconosce possa immediatamente contattarli. La bambina ha i capelli castano chiaro e l’ultima volta che è stata avvistata aveva un fiocco rosa tra i capelli. Ha gli occhi colore nocciola e non ha i due denti davanti.

Nell’appello è descritto anche il suo abbigliamento: indossava una gonna e una maglietta color pesca e dei leggings. Swanson, l’ispettore della polizia che, insieme ai colleghi, si sta occupando del caso, spera che Scarlet stia bene e al sicuro. Pensano potrebbe trovarsi nel Donegal in compagnia di una parente, forse della stessa donna con la quale è stata avvistata.

L’ultima volta, la bambina è stata vista in compagnia di una donna, all’uscita del parco giochi nella giornata di lunedì 28 giugno, intorno a mezzogiorno. Nella giornata di martedì 29 giugno, sono continuati gli appelli e le ricerche. La polizia invita i cittadini a farsi avanti lanciando il seguente monito: “Se qualche cittadino ha informazioni su Scarlett, lo esorto a contattare immediatamente la polizia”.