Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Un dramma assurdo quello accaduto in Iraq, su cui adesso vogliono fare luce le autorità. La tragedia ha sconvolto il Paese e sono state chieste addirittura le dimissioni del Ministro della Salute. In un Paese già martoriato dal Covid e dalle guerre tutto ciò non può far altro che far aumentare le difficoltà e il malcontento tra la popolazione.